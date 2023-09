Free Mobile annonce renforcer son réseau dans des fan zones à l’occasion de la Coupe du monde de rugby

L’opérateur installe un pylône provisoire 3G, 4G et 5G dans les fan zones de Toulouse, Paris, et Nantes.

Une couverture renforcée pour un événement d’ampleur. A l’occasion de la 10e édition la Coupe du monde de rugby qui débute aujourd’hui en France et plus particulièrement à Saint-Denis, avec le match entre les Bleus et les All Blacks, Free annonce via son compte Free_1337 sur X (ex-Twitter), avoir installé des pylônes provisoires dans certaines fan zones.

L’un entre eux se situe à Paris au sein du Village Rugby, la fan zone prévoit jusqu’à 39.000 spectateurs. Une autre installation 3G, 4G et 5G prend place sur l’île de Nantes au parc des chantiers avec une capacité de 7.000 visiteurs.

“A Toulouse, capitale iconique de la balle ovale, accueille la plus grande fan zone avec 40.000 personnes attendues et proposera même un Rugby Drone Show. Notre pylône provisoire se situe à la Prairie des Filtres à proximité du Stadium”, précise Free.

L’objectif est d’assurer la connectivité des abonnés Free Mobile dans ces lieux qui vont attirer une foule importante dans un espace relativement restreint. Sans renforcement, les antennes-relais à proximité pourraient ne pas être en mesure de traiter efficacement toutes les connexions, et cela peut entraîner des problèmes de réseau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox