Free Mobile augmente la data de son forfait 2€ pour les nouveaux abonnés

Après avoir offert 20 fois plus de data aux 5 millions d’abonnés à son forfait 0€ et 2€, Free Mobile fait le même geste pour toute nouvelle souscription jusqu’à fin avril. Soit 1 Go pour tout le monde.

Totalement mobilisé dans ce contexte de crise sanitaire pour garantir les moyens de communication et l’accès internet à ses 20 millions de clients en France, Free multiplie en parallèle les gestes envers ses abonnés pour améliorer leur quotidien. Après avoir boosté le 14 mars dernier l’enveloppe de data incluse pour ses abonnés au forfait 2€, Free fait de même aujourd’hui pour toute nouvelle souscription. Ainsi jusqu’au 30 avril prochain, la data incluse dans le plus petit forfait de l’opérateur passe de 50 Mo à 1 Go. A noter que Free propose pendant la période de confinement une option gratuite de blocage pour éviter toute surconsommation de data sur ce forfait.

Une autre initiative de Free Mobile

Qui dit confinement, dit aussi augmentation de la consommation de données chez les abonnés. Pour leur permettre de rester connecter avec leurs proches, Free Mobile a depuis hier fait passer le débit au-delà de leur enveloppe de data à 1 Mbit/s au lieu de 128 Kbit/s, soit un débit 8 fois supérieur. Ce geste s’applique seulement au Forfait Free 100Go, Série Spéciale 50Go ou 60Go.