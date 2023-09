Près de 2000 sites mobiles de SFR et Bouygues Telecom rachetés

Phoenix Tower International a acquis 1978 sites mobiles situés dans des grandes villes françaises, hébergeant des sites de SFR et de Bouygues Telecom.

Une première salve pour l’entreprise qui entend en posséder 3600 en France bientôt et 5000 d’ici deux ans. L’acquisition s’est faite auprès de Cellnex, qui gérait ces installations et se divise en deux achats : l’acquisition de 1226 sites hébergeant des antennes de SFR et l’achat de 752 sites de Bouygues Telecom.

L’entreprise a ainsi bénéficié des règles imposées lors de l’acquisition de 10 000 tours de SFR par Cellnex, puisque l’Autorité de la concurrence avait accepté sous réserve qu’une partie des sites soient cédés à un autre acteur. Un autre partenariat a été signé avec Bouygues Telecom pour déployer 4000 tours à travers l’Hexagone, mais en dehors des zones très denses.

“Avec ces transactions, PTI diversifie son portefeuille en France grâce à des sites situés à travers tout le pays, notamment dans les grandes villes, afin de mieux desservir les populations par le biais d’une forte connectivité sans fil. La France est l’un des marchés des télécommunications les plus dynamiques d’Europe, et la croissance de PTI continuera à faciliter les déploiements de couverture pour tous les opérateurs français de téléphonie mobile à travers le pays. Nous sommes heureux d’avoir collaboré avec les professionnels de Cellnex, Bouygues Telecom et SFR sur ces transactions ” explique le PDG de Phoenix Tower International.

