Free annonce offrir Canal+ pendant six mois aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta

L’opérateur lancera une nouvelle offre disponible à partir du mois de septembre avec 6 mois offerts à Canal+ sur un engagement de 12 mois.

Une nouvelle offre assez impressionnante pour les nouveaux clients. L’opérateur annonce en effet aujourd’hui préparer une nouvelle pour les nouveaux souscripteurs à un abonnement Freebox Pop ou Delta qui s’abonneront à partir de maintenant et jusqu’au 31 octobre. Elle donne accès aux chaînes Canal+, y compris la future Canal+ Box Office qui sera lancée le 1er septembre prochain, au catalogue de droits sportifs (une grande affiche d’UEFA Champions League, une affiche de Ligue 1 Uber Eats, le meilleur de la Premier League et du TOP 14, 100% des Grands Prix de Formule 1™ et 100% de la MotoGP™…) mais aussi à Apple TV+, gratuitement pendant 6 mois.

À noter cependant, cette offre vient avec un engagement de 12 mois. Une fois la période de gratuité passée, comptez alors un tarif de 27.99€/mois. Il faudra donc compter sur 6 mensualités à ce tarif au moins, avant de pouvoir résilier l’option si vous le désirez. Cette offre est proposée sur l’espace client pour une durée de 30 jours une fois la souscription à l’offre Freebox réalisée.

