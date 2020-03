Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter pendant le confinement

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

La bêtise humaine en plein confinement. Un technicien mobilisé pour assurer la connexion internet des Français a eu la mauvaise surprise de découvrir au cours d’une intervention une armoire de rue dans un piteux état… tous les câbles des abonnés ont été sectionné par des malfrats.

Regardez jusqu’au bout la connerie humaine pic.twitter.com/fFK8hgbu5s La Punta🇩🇿 (@cabaire_) March 19, 2020

On valide ! Merci aux techniciens des opérateurs qui en assurent la maintenance dans des conditions difficile !

Une perle reçue dans la boîte mail de l’Assemblée Nationale. Le coronavirus ne serait pas un virus mais serait dû à la 5G.

Voilà , dans la série «  fallait bien que ça arrive  » les mails reçus sur la boite AN pour expliquer que le virus #COVID19 n’est pas un virus mais que tout ça est à cause de la #5G …

Next… 😢 pic.twitter.com/UlAhqfZ2jV eric bothorel ⋨️ (@ebothorel) March 21, 2020

“Pickiss”, joueur de Fortnite français (Exalty) très suivi sur les réseaux sociaux aimerait vivre le confinement de manière optimale et demande moins de ping à Free ! Les problèmes de ping persistent et seraient également rencontrés chez SFR.

. @Freebox va falloir m’expliquer vous corrigez un bug, et la je sais pas comment il est de retour en soit maintenant que vous savez comment le corriger ça doit pas prendre longtemps à le corriger ? SI ?! Bref toujours un plaisir d’avoir du ping MERCI FREE… Pickiss (@Pickiss_) March 18, 2020

Et Free offre 50% de réduction à BeIN Sports pendant 3 mois… Allez comprendre à l’heure où la Ligue 1 et la Ligue des Champions sont en stand by.

SFR vient de m’appeler pour me dire qu’ils m’offrent Bein Sports pendant 3 mois. C’est sympa mais … Y’A PLUS DE SPORT BORDEL !!! Taupe10 (@Taupe10videos) March 19, 2020

L’appel des profs à Free, Orange, SFR et Bouygues. L’espoir fait vivre, sinon il y a le Wi-Fi quand il fonctionne !

Ma femme est prof, et comme beaucoup de ses collègues elle organise des audioconférences avec ses élèves.

Mais la plupart ont des forfaits 2h.

Dîtes @SFR @orange @bouyguestelecom @free , vous faites un geste pour l’effort national ?#Confinementotal Nicolas C (@NicoC07) March 19, 2020

Qui ne tente rien n’a rien !

Un chatroulette par téléphone ! Voici une solution pour ne pas perdre le lien social et souffrir de solitude pendant le confinement. Partagez vocalement avec d’autres citoyens européens dans le même cas.