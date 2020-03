Free recherche un chargé relations collectivités territoriales à Dijon dans la Côte-d’Or

Description

Au sein du service Déploiement de Free Mobile, vous intégrerez le pôle Recherche et Négociation. Cette équipe a pour but d’amener à la constructibilité des sites pour déployer notre réseau mobile.

Rattaché(e) au Responsable Régional, vous êtes chargé de représenter Free auprès des collectivités locales et des institutions publiques pour favoriser le déploiement du réseau mobile de Free.

Vos missions

Vous développez des relations de confiance avec les représentants des collectivités locales,

Vous mettez à jour et consolidez la base de contacts existante pour maintenir la présence de Free en région (politiques et décideurs institutionnels de la région),

Vous représentez et défendez les intérêts de Free au sein des instances référentes notamment à l’occasion des réunions publiques d’information,

Vous assurez la prise de parole de Free au sein des groupes de pilotage de couverture ciblée (zones blanches, programme new deal),

Vous assurez la communication écrite auprès des institutionnels

Vous assurez une réponse aux réclamations des élus (en matière de couverture, sur les questions sanitaires…)

Vous analysez, comprenez et vous vous assurez du respect du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et des éventuelles chartes applicables

Vous êtes en charge de l’obtention des autorisations d’urbanisme.

Vous travaillez en étroite collaboration avec nos négociateurs pour faire avancer chaque projet d’implantation.

Profil recherché

Vous êtes le candidat idéal si :

Vous êtes de formation Bac+3 minimum en Droit ou Politiques Publiquesou vous avez une expérience significative dans les relations avec les collectivités territoriales

Vous possédez des connaissances juridiques pour gérer les contentieux avec les collectivités

Vous possédez une excellente aisance relationnelle qui vous permet de communiquer avec différents interlocuteurs

Vous êtes capable de défendre les intérêts de l’entreprise

Vous êtes organisé(e) et patient(e)

Vous avez une bonne connaissance de la règlementation urbanistique (PLU, DIM …)

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office (notamment Word, PowerPoint)

L’entreprise est faite pour vous si :

Vous cherchez à évoluer au sein d’un environnement où vous pourrez travailler de manière autonome ? Chez Free, on met un fort accent sur la responsabilisation des collaborateurs.

Vous n’avez pas peur des obstacles et de proposer des idées nouvelles et vous recherchez une entreprise où on favorise l’audace tout en accordant le droit à l’erreur.

Vous appréciez les environnements de travail dans lesquels vous pouvez faire preuve de flexibilité pour faire face et vous adapter à toutes les situations.

Free Mobile est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous partagez nos valeurs – Audace, Autonomie, Efficacité, Flexibilité – n’hésitez pas à déposer votre candidature !

Conditions pratiques

Type de contrat : CDI

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Horaires : Temps plein

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte déjeuner

Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

