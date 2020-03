Iliad/Free continue de déployer sa fibre optique avec un total de 165 000 km déployés

Iliad maintient son rythme en ayant déployé 10 000 km linéaires de fibre optique supplémentaires lors du deuxième semestre 2019.

Iliad/Free poursuit sa politique d’investissement dans ses réseaux en France et en Italie. A la fin du premier semestre, le groupe avait déployé au total 155 000km de fibre optique dans les deux pays.

Fin 2019, Iliad avait déjà déployé 165 000 km de fibre optique

Le déploiement de son réseau de transmission longue distance continue d’évoluer. Au 31 décembre 2019, ce réseau totalement construit en fibre optique comptait 165 000 km linéaires de fibre optique contre 140 000 fin 2018, dont près de 26 000 km en Italie afin de raccorder les principales villes aux deux principaux centres du réseau mobile du d’Iliad Italia situés à Milan et Rome.

Pour rappel, la maison-mère de Free a mis en place une technologie de communication optique basée sur la technique de multiplexage de longueur d’onde (DWDM – Dense Wavelength Division Multiplexing). Cette technique permet de faire passer plusieurs ondes de longueurs différentes sur une seule fibre optique. Avec les équipements de transmission optique mis en place par le Groupe, chaque onde est porteuse d’un signal à très grand débit (10 Gb/s et 100 Gb/s), et un minimum de 32 ondes peuvent être passées sur une seule fibre optique. Ceci assure une capacité pouvant atteindre, pour chaque lien, plusieurs centaines de Gb/s, ce qui peut être considéré comme une capacité de transmission « infinie ».

Le groupe précise “Il est également important de souligner que tous les équipements réseaux déployés dans les NRA(DSLAM Freebox) sont compatibles avec la technologie VDSL2, et permettent ainsi aux abonnés éligibles de bénéficier des meilleurs débits possibles sur la boucle locale cuivre.“

A noter que les réseaux du groupe s’appuient sur cette infrastructure de transmission longue distance, d’une bande locale fixe à travers le dégroupage et le déploiement de la fibre optique et des déploiements du réseau mobile en France et en Italie. Ce réseau est utilisé en France pour relier les NRA (Noeuds de Raccordement Abonnés) et ainsi permettre le dégroupage de la boucle locale. Iliad/Free a d’ailleurs continué de déployer de nouveaux NRA, 600 sur le semestre qui viennent s’ajouter aux 14 000 NRA dégroupés au premier semestre. Sur l’année 2019, Free a déployé 1300 nouveaux NRA.

Si le rythme du déploiement semble s’être fait de manière régulier durant l’année 2019 (+10 000 km de fibre optique au deuxième semestre, +15 000 au premier), le début de l’année 2020 pourrait voir cette progression entachée. En effet, avec l’épidémie de Coronavirus qui touche l’Italie et la France, il est probable que le déploiement de la fibre optique linéaire d’Iliad soit ralenti, au moins pour le premier semestre 2020 selon la progression du virus.