Canal et Free offrent un joli cadeau à 35 000 abonnés Freebox. Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde

Un cadeau qui va ravir les plus jeunes

En cette période où les enfants sont cloîtrés à la maison, Canal et Free annoncent une bonne nouvelle puisque le film Pierre le Lapin est offert à 35 000 abonnés Freebox. Et il s’agit de l’achat du film qui est offert, c’est à dire que vous pouvez le garder de façon illimitée. Cette offre est valable pour la version SD aussi bien que pour la version HD ou 4K (disponible suivant votre débit et votre Freebox). Pour bénéficier de ce cadeau il suffit de suivre les étapes suivante :

Depuis votre Freebox, rendez-vous dans le menu principal puis dans CANAL VOD

Sélectionnez le film PIERRE LAPIN

Cliquez ensuite sur « Acheter »

Saisissez ensuite le code promo VOD2

Choisissez alors « Version HD » ou « Version SD » affichées à 0€ puis saisissez votre code d’achat personnalisé à 4 chiffres

Prenez vos popcorns et profitez !

Attention, cette offre n’est valable qu’aujourd’hui mercredi, à partir de minuit il sera trop tard.