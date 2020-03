Free s’adresse directement à ses abonnés au sujet des mesures prises durant l’épidémie de COVID-19

Tous nos collaborateurs sont mobilisés pour vous permettre de rester en contact avec vos proches, votre environnement professionnel et de profiter de vos services Téléphonie, Internet et TV.

Tous nos collaborateurs sont mobilisés pour vous permettre de rester en contact avec vos proches, votre environnement professionnel et de profiter de vos services Téléphonie, Internet et TV.