Free annonce couvrir 95,7% de la population en 4G et cravache pour réduire l’écart sur ses rivaux

Premier opérateur en matière de déploiement de sites 4G en 2019, Free annonce couvrir 95,7% de la population en 4G au quatrième trimestre.

L’intensification et la généralisation des déploiements en 700 MHz de Free lui permet de bénéficier d’une meilleure qualité 4G. Le réseau mobile de l’opérateur couvrait fin décembre 95,7% de la population en 4G et plus de 97,7% en 3G, indique l’opérateur ce matin lors de la publication de ses résultats annuels et trimestriels.

Le pari de Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad en mai dernier à savoir couvrir 96% de la population en 4G d’ici fin décembre est pratiquement réussi, l’écart se réduit avec la concurrence. Selon nPerf, l’opérateur aurait même dépassé les 97% de couverture en mars et dispose du meilleur débit 4G parmi les 3 opérateurs alternatifs, avec un débit moyen descendant de 44 Mb/s.

Free déploie son réseau à vitesse grand v

L’opérateur de Xavier Niel annonce par ailleurs poursuivre ses déploiements à un rythme important en accélérant sa cadence par rapport à 2018 avec la mise en service de 2 535 nouveaux sites en 2019, pour terminer l’année à plus de 17 000 sites en métropole pour un objectif de 25 000 supports en 2024. Selon l’ANFR, Free comptait au 1mars dernier 13371 sites équipés en 700 MHz. En 2019, près de 8 800 sites ont d’ailleurs été nouvellement équipés avec cette bande de fréquence contre 2 300 l’année précédente. L’opérateur ne doit pas ménager ses efforts, lui reste également à améliorer sa couverture du territoire pour se hisser à la hauteur de ses rivaux.