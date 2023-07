Clin d’oeil : “seloger.com” utilise la rivalité entre Free et SFR dans sa nouvelle campagne de pub

La guerre des voisins chez Free et SFR.

C’est une un concept plutôt bien trouvé de la part du service de petites annones immobilières “seloger.com”. Ce dernier a en effet publié sur Twitter une série de photos réelles sur lesquelles on trouve deux boutiques de concurrents l’une à coté de l’autre (comme Carrefour City et Naturalia ou encore Mac Donald et Burger King). Sur chacun des photos, seloger.com a installé un calicot ou une affiche indiquant “on ne choisit pas ses voisins”

Et parmi les photos diffusées par seloger.com, montre un Free Center à coté d’une boutique SFR. le tweet intègre également un petit commentaire en forme de clin d’oeil : Parfois la connexion entre voisins passe mal.

