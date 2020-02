Totalement fibrés : C’est parti pour la 5G avec un 1er record pour Free, des promos, Disney+ offert, Salto un futur bide ? etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour ce nouveau numéro, nous allons parler 5G puisque la procédure d’attribution est lancée, Free, Orange, Bouygues et SFR sont sur les rangs. Free donne déjà envie avec des débits impressionnant. Nous nous interrogeons sur Salto, la future plateforme SVOD française, succès ou flop annoncé. Et vous retrouverez aussi toute l’actu Free de la semaine et toutes nos rubriques habituelles.

Bon visionnage !

