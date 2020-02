Clin d’oeil : découvrez la réaction étonnante d’un Freenaute qui apprend que la data est illimitée sur son forfait Free Mobile

Cela fait maintenant presque 3 ans que Free a intégré la data illimitée pour les abonnés au forfait Free Mobile qui disposent d’une Freebox. Pourtant, tous ne semblent pas être au courant et la réaction de ceux qui l’apprennent est plutôt étonnante

En mars 2017, Free révolutionnait une nouvelle fois la téléphonie mobile en incluant pour la 1ère fois en France, la 4G illimitée. En effet, le Forfait mobile Free à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox passait à l’internet 4G illimité, sans surcoût, en plus des appels, des SMS et des MMS illimités en France métropolitaine. C’était la 1ère fois au monde qu’un opérateur proposait une offre d’internet mobile 4G illimitée à ce tarif. « Free libère ainsi définitivement les Français : plus besoin de compter, c’est illimité ! » expliquait alors l’opérateur.

Un abonné Free Mobile réagit lorsqu’il apprend qu’il dispose de la data illimitée

Si Free Mobile a beaucoup communiqué sur le fait que la data est illimitée pour les abonnés qui disposent d’une Freebox, tout le monde ne semble pas au courant. Et la réaction de l’un de ces abonnés, @Cedric BK, a été enregistrée à l’occasion d’un YouTube live, lorsqu’il apprend en direct qu’il n’a pas de limite concernant l’utilisation de la 4G chez Free Mobile. Regardez, les images parlent d’elles-même.

