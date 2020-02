Un poste d’ingénieur télécom mobile est à pourvoir chez Free à Montpellier dans l’Hérault

Free recherche un(e) ingénieur(-euse) télécom mobile à Montpellier. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

– Vous pourrez échanger, partager et réfléchir sur les problématiques techniques réseaux

– Vous participerez au développement des plus grandes innovations télécom du marché

– Vous serez force de proposition sur les évolutions à mettre en œuvre et sur l’optimisation de l’existant

– Vous pourrez développer votre curiosité et ainsi monter en compétence dans de nombreux domaines

– Vous contribuez aux missions de Validation et de Vérification en Service Régulier pour les nouvelles fonctionnalités mise en œuvre dans les différents réseaux du groupe

– Vous réalisez les études techniques (coût, engagement, délai) et définir les éléments d’aide à la décision au CTO pour les projets clefs

Profil recherché

Vous êtes le candidat idéal si :

Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’une spécialisation télécom (équivalent DUT télécom) et vous justifiez au minimum d’une expérience de 5 ans dans l’ingénierie télécom sur le domaine des plateformes Cœur Voix/Data Mobile

Vous maîtrisez l’ anglais (écrit et oral)

Vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies et votre créativité vous permet d’identifier et de mettre en œuvre des innovations techniques qui sont l’ADN de Free Mobile

Vous avez des compétences dans les domaines techniques suivants :

L’architecture réseau 3G, 4G dans sa globalité et des principaux messages protocolaires (localisation, appels, sms, data, mobilité).

Des équipements réseaux Mobile (STP, HLR, SMS-C, MMS-C, IN, MNP, SBC)

Des protocoles SS7, SIGTRAN, ISUP, SIP, RTP, Diameter.

Des outils d’analyse protocolaire comme Wireshark.

Vous vous épanouissez dans le travail d’équipe

– Vous faites preuve de curiosité, vous n’hésitez pas à partir à la recherche d’informations par vos propres moyens

– Vous savez faire preuve de pédagogie pour pouvoir échanger avec des techniciens terrain

– Vous êtes en capacité de gérer le stress lié à la pression de la remise en service d’un équipement cœur de réseau

– Compétences bonus : Maîtrise de l’italien, posséder des compétences dans les équipements Cisco ITP, Nokia OpenMSS et OpenMGW ainsi que l’architecture Coeur IMS Mobile, VoLTE, 5G

L’entreprise est faite pour vous si :

Vous cherchez à évoluer au sein d’un environnement où vous pourrez travailler de manière autonome et où on met un fort accent sur la responsabilisation des collaborateurs.

Vous souhaitez travailler dans un environnement de travail dans lequel vous devrez faire preuve de flexibilité pour faire face et vous adapter à toutes les situations.

Vous n’avez pas peur des obstacles et de proposer des idées nouvelles et vous cherchez une entreprise où on favorise l’audace tout en accordant un droit à l’erreur.

Vous aimez les entreprises qui vous proposent des challenges

Vous souhaitez travailler à Montpellier

Free Mobile est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous partagez nos valeurs – Audace, Autonomie, Efficacité, Flexibilité – n’hésitez pas à déposer votre candidature !

Conditions pratiques

Type de contrat : CDI

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +5

Horaires : Temps plein

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte Déjeuner

Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

Postulez ici.