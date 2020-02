Un poste de développeur PHP full stack est à pourvoir chez Free à Montpellier dans l’Hérault

Free recherche un(e) développeur(-se) PHP full stack à Montpellier. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

Description

Notre pôle de développeurs est constitué d’une vingtaine de personnes. Au sein de celui-ci, vous serez amené(e), dans un environnement télécom, à participer à la conception et à l’amélioration des outils Free Mobile ainsi que les sites web France et Italie.

Vos missions :

– Vous développez, améliorez et maintenez le back-office et front-office des différents sites et outils

– Vous concevez les nouveaux web services

– Vous créez et modélisez les bases de données interfacées aux outils

– Vous participez à des projets transverses au sein de la direction technique

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

– Vous pourrez développer votre curiosité et ainsi monter en compétence dans de nombreux domaines

– Vous serez force de proposition sur les évolutions à mettre en œuvre et sur l’optimisation de l’existant

– Vous ferez partie d’une équipe de développeurs expérimentés et animés par les défis techniques

– Vous participerez au développement des plus grandes innovations télécom du marché

Profil recherché

Vous êtes le candidat idéal si :