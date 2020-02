Orange annonce un nouvel accord pour l’installation d’un câble sous-marin traversant l’Atlantique

L’opérateur historique a annoncé son partenariat avec Telxius pour un projet Google nécessitant la mise en place d’un câble traversant l’Atlantique, reliant la France aux Etats-Unis.

Un partenariat donc entre Orange et une société d’infrastructure du groupe Telefónica pour installer et mettre en service d’ici fin 2020 le câble Dunant, qui reliera la côte Atlantique française et les Etats-Unis. Il permettra ainsi des extensions de liaisons terrestres en France et aux Etats-Unis.

Long de 6600 km, le câble reliera précisément la commune de Sain-Hilaire-de-Riez et Viriginia Beach, deux emplacements situés proches des principaux hub de connectivités sur les deux continents. Orange donnera accès à Telxius à la connexion terrestre jusqu’à Paris et inversement, Telxius permettra à l’opérateur historique de se connecter à Ashburn depuis sa station d’atterrissage à Viriginia Beach.

Une manière pour Orange de confirmer sa position de leader sur le marché de vente en gros. L’opérateur français pourra ainsi mieux répondre aux besoins des fournisseurs de contenu et des opérateurs tiers. En septembre dernier, Orange avait déjà annoncé un accord pour une connexion entre l’Europe et l’Asie, en passant par l’Afrique de l’Est.