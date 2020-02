Free propose désormais d’être appelé immédiatement par un Free Helper pour vous accompagner lors de votre souscription à une offre Freebox

Free a mis en place un nouveau service pour accompagner ses futurs abonnés dans leurs démarches pour souscrire à une offre Freebox.

Il est désormais possible pour une personne souhaitant s’abonner à une Freebox d’être directement et facilement contacté par un Free Helper. Ce dernier accompagnera le futur abonné dans ses démarches et prendra même la main pour finaliser et vérifier votre inscription si nécessaire.

Free vous accompagne lors de votre abonnement

Le service a été mis en place jeudi 13 février à 11h et il est accessible simplement lorsque vous lancez l’inscription à une offre Freebox. En cliquant sur un simple bouton, puis en saisissant votre numéro de téléphone, vous pouvez donc être contactés directement par un expert pour vous accompagner dans vos démarches. Le bouton en question ressemble à ceci et vous pouvez cliquer dessus à tout moment de votre inscription.

Après cela, il faudra alors saisir votre numéro de téléphone pour que vous soyez aussitôt rappelé par un Free Helper, qui vous accompagnera dans votre démarche.

Une fois le numéro de téléphone saisi, il faut à peine patienter quelques secondes pour être appelé. Une voix robotisée vous invite alors à patienter. Si lors de notre essai, nous avons été pris en charge après quelques secondes d’attente, ce délai peut bien évidemment varier.

Questionné par Univers Freebox, le Free Helper qui a pris en charge notre appel nous a expliqué qu’il s’agissait ici d’un nouveau service déployé la semaine dernière. Le rôle de ces experts est notamment de reprendre la main sur l’inscription à une offre Freebox pour accompagner le futur abonné. Il est ainsi directement mis au courant de l’étape à laquelle vous êtes au cours de votre inscription et vous aidera à la finaliser. De même, si vous avez des questions à poser concernant votre ligne en particulier, le Free Helper est habilité à y répondre.

Dans une interview pour Univers Freebox, Angélique Gérard a expliqué que Free réfléchissait à de nouveaux usages pour permettre aux abonnés de contacter l’opérateur. Après, uniquement pour le mobile pour l’instant,le lancement de la version bêta d’un Chatbot Free, il pourrait bientôt être possible de contacter Free via Whatsapp par exemple. Voici la partie de l’interview où la Directrice de la relation abonné de Free en parle.

