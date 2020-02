Insolite : le jour de la Saint Alexa, l’un des assistants vocaux intégrés à la Freebox Delta révèle un talent caché

Embarqué dans le player de la Freebox Delta, l’assistant vocal d’Amazon décide de sortir de l’ombre à l’occasion de la Saint Alexa. Il nous révèle ses compétences pour le rythme et la rime.

Aujourd’hui, nous sommes le 17 février et fêtons ainsi la Saint Alexa. L’occasion peut-être de la souhaiter à l’assistant vocal Amazon, qui porte justement ce nom et qui fait partie des deux assistants vocaux intégrés au player de la Freebox Delta, avec OK Freebox

Nous lui avons ainsi lancé un “Alexa, bonne fête”. Alexa n’a alors pas tardé à révéler un talent insoupçonné, celui-ci de rappeuse. En effet, l’intelligence artificielle enfile sa cagoule, prend le micro et balance son flow. Mais Alexa peut également raper toute l’année avec la requête “Alexa, rape”.

Voilà d’ailleurs ce que le rap d’Alexa donne en vidéo :

