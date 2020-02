Débits sur Netflix en France : Tous les opérateurs en baisse en janvier, mais Free s’éloigne de la dernière place

Comme chaque mois, Netflix publie son ISP Speed Index, qui mesure la vitesse moyenne de ses flux selon les pays et les opérateurs. Et pour ce premier mois de l’année, pas de jaloux, tous les opérateurs affichent des performance en baisse. Seule consolation pour Free, il s’éloigne un peu plus de la dernière place.

Concrètement, au cours du mois de janvier SFR “THD” (anciennement Numéricable) conserve sa place de numéro un avec un débit moyen de 3,14 Mbits/s en baisse par rapport au mois dernier (3,36 Mbits/s). En deuxième position, Bouygues Télécom, affiche 3,78 Mbits/s contre 3,85 Mbits/s le mois précédent. A la 3ème place on trouve Orange avec 3,49 Mbits/s, en baisse par rapport à décembre. Free se place en 4ème position, avec 3,50 Mbits/s (contre 3,56 Mbits/s le mois précédent), soit la baisse la moins importante du mois (-0,6 Mbits/s) et enfin SFR à la 5ème place avec 3,26 Mbits/s, qui continue à baisser.

Rappelons que l’indice de performance des FAI porte uniquement sur le service Netflix aux heures de grande écoute. Il ne s’agit pas d’une mesure de performance générale incluant les autres services/données susceptibles de circuler sur le réseau des FAI en question. Une performance supérieure sur Netflix se traduit généralement par une meilleure qualité d’image, un temps de démarrage plus court et moins d’interruptions.