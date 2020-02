Déploiement 4G : Free commence l’année timidement, mais reste actif sur les fréquences 700MHz et 1800MHz

L’ANFR vient de publier les chiffres de déploiement des réseaux mobiles au 1er février 2020. A cette date, 50 822 sites 4G sont autorisés par l’ANFR, dont 44 968 en service, tous opérateurs confondus.Au mois de janvier 2020, les autorisations et mises en service de sites 4G ont poursuivi leur progression :

les demandes d’autorisations des sites 4G se sont accrues de 1,1 % ;

se sont accrues de ; les mises en service de sites 4G ont augmenté de 0,9 %.

Pour ce premier mois de l’année, Free a baisser de régime en termes de nouveaux sites 4G, après plusieurs mois où il avait été le plus actif. Concrètement Orange se classe premier avec 278 sites 4G supplémentaires. SFR suit avec 224 sites mis en service. On trouve derrière, Free avec 175 nouveau site 4G et enfin Bouygues qui ferme la marche avec 90 sites 4G activés. Le classement général ne change pas.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Orange (21 216 sites, + 278 en janvier 2020) ; SFR (18 566 sites, + 224 en janvier 2020) ; Bouygues Télécom (17 986 sites, + 90 en janvier 2020) Free Mobile (15 000 sites, + 175 en janvier 2020).

Focus sur le déploiement 4G de Free

Si Free Mobile se retrouve 3ème ce mois-ci en matière de nombre de nouveaux sites 4G, il a reste très actif concernant le déploiement des fréquences 1800 MHz avec 408 antennes supplémentaires activées durant le mois dernier soit 14 284 au total. Concernant les fréquences 700MHz, Free continue à faire des scores important puisqu’il a activé 734 nouvelles antennes durant le mois dernier pour un total de 12 586 antennes et a obtenu 759 nouvelles autorisations.

Le déploiement des fréquences 1800MHz et 700MHz permet de disposer de la 4G+ mais également d’étendre la couverture 4G car ce sont des fréquences plus basses que les 2,6GHz que déployait Free au lancement de la 4G.

Variation au cours du mois de janvier

Déploiement 3G : Un mois de janvier durant lequel Free n’a pas été très actif

Outre la 4G, Free continue le déploiement de sites 3G, avec 168 sites supplémentaires activés sur le mois de janvier pour un total de 17 214 sites 3G activés.