Youboox One : le tarif préferentiel pour les abonnés Free reste d’actualité

Si le service de lecture en streaming Youboox vous intéresse, le tarif préférentiel en tant que Freenaute reste d’actualité.

Jusqu’au 31 janvier, Free proposait un accès Youboox One gratuit dans les abonnements Freebox et Free Mobile (sauf le forfait à 2 euros). Il s’agit, pour rappel, d’un service qui donne accès à une large bibliothèque de romans, BD et mangas en tous genres, depuis l’ordinateur, mais également depuis les smartphones et tablettes tactiles grâce à des applications mobiles. Avant un rétropédalage de l’opérateur, l’accès devait d’ailleurs devenir une option à 0,99 euro activée automatiquement dès le 1er février, sauf si vous manifestiez votre souhait de ne plus profiter du service.

Mais quid des abonnés Free ayant changé d’avis maintenant le 31 janvier passé ? Nous nous sommes donc mis dans la peau d’un abonné ayant résilié l’accès au service lorsqu’il était intégré gratuitement, afin d’éviter la facturation, et voulant finalement y re-souscrire, mais toujours avec Free, pour profiter du tarif préférentiel.

Nous avons ainsi contacté le service client qui nous a confirmé que la souscription au tarif préférentiel de 0,99 euro (au lieu du prix normal de 9,99 euros) reste d’actualité et que nous pouvons souscrire quand nous le voulons depuis le site Internet de Youboox avec nos identifiant et mot de passe Free.