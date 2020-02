Le saviez-vous ? Il est possible de retirer ou personnaliser la bannière d’information sur la Freebox Révolution

Vous ne le saviez peut être pas, mais il existe on fonction qui donne la possibilité de retirer ou personnaliser la bannière d’information présente (lors de la promotion d’une chaîne ou d’une mise à jour de la Freebox par exemple), sur l’écran d’accueil TV de la Freebox Révolution. Même si cette bannière se veut informative, elle peut vite devenir gênante pour certains.

Le principe de cette bannière est que ses contenus restent affichés tant qu’il n’ont pas été lus. Pour lire les différentes informations (et en savoir plus le cas échéant) il faut utiliser la touche “information”, de couleur jaune, de votre télécommande, puis de naviguer avec les flèches “gauche” et “droite”.

Mais vous pouvez également autoriser l’affichage ou personnaliser cette bannière. La procédure se fait directement depuis l’écran d’accueil de la Freebox Révolution. A l’aide des touches directionnelles de la télécommande, rendez vous dans « Réglages », puis « Applications ». Une fois dans le sous-menu, descendez jusqu’à « Mes News Freebox »

Vous avez ensuite plusieurs possibilités. Si vous souhaitez simplement que la bannière d’information ne s’affiche plus, placez le curseur sur « Non » dans la menu “Abonnement aux news” (le curseur est placé par défaut sur « Oui »). Si vous souhaitez être informés sur l’actualité de la Freebox directement sur votre téléviseur, laissez le curseur sur “oui”, et sélectionnez ensuite les thématiques qui vous intéressent : Firmware (mise à jour de la Freebox), Applications, Télévision, Jeux ou autres.