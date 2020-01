La Freebox Delta sur le grill: à nombre de services égal, elle est bien moins chère que les offres premium d’Orange, Bouygues et SFR

La Freebox Delta, dès son lancement a proposé une pléthore de services inclus dans son offre, avec un positionnement haut de gamme qui a surpris son monde. Un an après, chaque opérateur a eu l’occasion de répondre à cette nouvelle offre, et la question se pose : avec le même type de service que la Freebox Delta, à combien monte la facture des abonnés chez les concurrents ?

Quel est le prix d’une box à services ? Un internaute s’est posé la question et a réalisé un tableau comparatif, mettant ainsi côte à côte les différentes offres premium de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom, pour comparer la facture finale après avoir souscrit à tous les services inclus dans l’offre Delta. Les prix des offres affichés sur ce tableau sont celles hors période de promotion durant la première année. Le résultat est très parlant : la Freebox Delta est significativement moins chère.

Mis à part la sécurité chez Bouygues , chaque opérateur propose en option ou inclus un service équivalent à ceux proposés par la Freebox Delta. Ou en tout cas, dans le même domaine. Pour ce qui est des bouquets thématiques par exemple, TV By Canal propose beaucoup plus de chaîne que les offres proposées par Orange, SFR et Bouygues. De même pour ce qui est du service Presse de SFR, il propose ainsi l’accès à 80 titres de presse, contre plus de 1000 titres sur Cafeyn, inclus dans la Freebox Delta. A noter également, que pour certains opérateurs, les abonnements aux services de SVOD doivent être souscrits via une offre tierce, et ne seront pas intégrés à la facture de l’abonné.

Comme on peut le voir, la différence entre l’offre Freebox Delta, pour les services inclus dans l’abonnement, et ses concurrentes est assez énorme. Bouygues en est le plus proche (mais ne propose pas d’option sécurité) en terme de tarif mensuel avec 65.96€ contre 49.99€ pour Free. Orange est celui qui s’en sort le moins bien, avec une offre plus chère de 51.97€/mois par rapport à la Freebox Delta.

Même en intégrant le coût d’achat du Player, la Freebox Delta reste la moins chère

Notons que pour la Freebox Delta, il faut acheter le player, avec plusieurs modalités de paiement proposées, dont un paiement en 48 fois pour devenir propriétaire de l’enceinte. Et même en prenant en compte ce paiement du player Free-Devialet, qui rajoute donc 10€ à la facture de Free durant les quatre premières années, l’écart reste notable. En prenant en compte l’achat du player donc, l’offre Freebox Delta revient à 59.99€/mois. C’est donc 27€ de moins que chez Orange, 10.99€ de moins chez SFR et les abonnés chez Bouygues paieront 5.02€ de plus.

Il s’agit ici d’un comparatif en terme de services, mais si vous voulez comparer les offres de manière plus globales, Univers Freebox a réalisé un comparatif des offres premiums des différents opérateurs se basant sur les fonctions proposées.

Précision : l’auteur du tableau avait intégré les offres mobiles, mais nous a expliqué qu’il n’avait pas pris en compte la réduction des offres box+mobiles proposées par les autres opérateurs que Free. Nous nous sommes donc concentrés sur les offres box “classiques”.

Merci à @thomassoltys