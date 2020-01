La marque low-cost Wizzee veut contrer l’arrivée de Free Mobile aux Caraïbes

Un “Before” de l’effet Free se profile, cette fois aux Antilles.

Alors que l’arrivée de Free Mobile se précise aux Antilles, la marque low-cost de Digicel, Wizzee, lancée en juillet 2019, avec une tarification allant jusqu’à 30€ pour 40Go de data rechargeable, vient de revoir sa grille tarifaire en proposant désormais un seul forfait modulaire et sans engagement. Ce forfait de la marque low-cost, propose une modulation qui commence à partir de 5€ pour la configuration la plus petite (1h d’appels, sms illimités ainsi que 5Go de data rechargeable), allant jusqu’à 20€ pour la version la plus onéreuse, incluant pour cette dernière les appels et les SMS en illimités ainsi que 70Go d’internet mobile rechargeable. L’opérateur annonce ainsi vouloir révolutionner le marché de la téléphonie mobile aux Antilles Françaises (Martinique, Guyane, Guadeloupe, St Barthelemy et St Martin) via son offre 100% en ligne et modulaire à petit prix, accompagné d’un service client totalement digitaliser.

Une première baisse de prix significative, qui n’est pas sans rappeler les ajustements effectués par les opérateurs réunionnais quelques semaines avant le lancement de Free à La Réunion. Cela suffira t-il à contrer l’arrivée de Free ? Réponse prochainement.

Pour rappel, Free a annoncé en octobre 2016 vouloir investir environ 100 millions d’euros dans son projet en Outre Mer avec pour objectif « d’assurer la continuité territoriale en proposant sur ces territoires des offres simples, généreuses, innovantes et à des prix attractifs, au bénéfice des consommateurs, comme le fait Free Mobile en métropole. Le Groupe mettra ainsi un terme aux discriminations tarifaires qui existent aujourd’hui entre les Outre-Mer et la métropole et que rien ne justifie. »