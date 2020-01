Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un service de Google débarque sur les Freebox, retour d’un replay, chaînes offertes etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! La rédaction fait un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

C’est une première sur les box ! YouTube Kids a débarqué cette semaine sur Freebox Révolution, Delta, One et mini 4K, sans surcoût. Découvrez le service plus en détail.

A l’occasion de cette arrivée, Free a lancé une nouvelle mise à jour du Player de la Freebox Révolution et Delta avec plusieurs améliorations comme la résolution d’un problème empêchant la sauvegarde des paramètres système et le lancement de l’application Netflix sur la V6. Plus d’infos…

BFM TV fait son retour sur Freebox Replay. Plus d’infos…

Après les 8 chaînes payantes du groupe M6 mais aussi my Zen TV, Free a poursuivi cette semaine son programme de mise en clair de certaines chaînes sur Freebox TV. C’est au tour de Boomerang sur le canal 144, Boomerang+1 (canal 145) et Boing (canal 153) et durant au moins jusqu’à la fin du mois. Idéal pour les fans de Cartoon Network. Plus d’infos…

Lancement d’un nouvelle bêta de l’application officielle Freebox destinée aux utilisateurs sous Android. Au rang des nouveautés et améliorations, l’intégration du site d’assistance et la correction de l’upload de fichiers (synchronisations photos). Plus d’infos…

Cafeyn (ex-LeKiosk) l’application Android du service de Presse en ligne inclus pour les abonnés Freebox Delta se met à jour, apportant sa propre “revue de presse” aux utilisateurs. Plus d’infos…