On devrait avoir 200 Xavier Niel en France, selon un entrepreneur qui soutient les startups

Aux yeux d’un entrepreneur accompagnant les startups dans leur développement, il faudrait bien plus de Xavier Niel en France.

Oussama Ammar est un entrepreneur franco-libanais qui a notamment co-fondé The Family. Cette société accompagne les startups dans leur développement en proposant des outils et des formations contre une petite entrée au capital. Dans un extrait vidéo issu d’une interview et partagé sur sa chaîne YouTube, l’homme nous dit ce qu’il pense de Xavier Niel, le fondateur de Free.

“C’est triste qu’il soit si unique”, “c’est vraiment d’une tristesse affligeante que ce soit le seul”, selon Oussama Ammar. Pour étayer sa pensée, il rappelle que Xavier Niel a “gagné plein d’argent” et qu’il a “changé la vie des gens”, faisant probablement allusion à la démocratisation du triple-play dans l’Internet fixe et à la grosse baisse des prix dans le mobile. “On devrait avoir 200 Xavier Niel en France”, résume l’entrepreneur. “Qu’est-ce qu’on fout, pourquoi on n’a pas 200 Xavier Niel en France ?”, s’interroge-t-il.