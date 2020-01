Free Mobile : le nouveau Samsung Galaxy A51 débarque déjà dans la boutique en ligne

Actuellement disponible en précommandes sur des sites comme Amazon, Cdiscount ou Darty, le nouveau Samsung Galaxy A51 fait aujourd’hui son entrée dans la boutique en ligne de Free Mobile, soit trois jours avant son lancement en France.

Proposé à 379€ en achat comptant, ce nouveau modèle compatible avec la bande de fréquences 700 MHz (idéale pour les abonnés Free Mobile) est dès à présent disponible chez l’opérateur en version 128 Go (Noir ou blanc). Et comme à l’accoutumée, il est possible d’opter pour un paiement en 4 fois sans frais soit 97€ à la commande puis 3 fois 94€. Le règlement en 24 fois sans frais est également proposé.

Annoncé en décembre dernier par le géant sud-coréen, le nouveau né de la gamme A du fabricant au design revisité propose un chipset Exynos 9611 avec jusqu’à 8 Go de RAM, un stockage jusqu’à 128 Go extensible par MicroSD et une batterie 4 000 mAh rechargeable en filaire en 15 Watts. Sans oublier un écran Super AMOLED 6,5 pouces FHD+ avec un lecteur d’empreintes sous la dalle. Pour la photo, est intégré un quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 Mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur 32 Mégapixels dans un poinçon à l’avant. Le tout avec une ROM One UI 2.

Caractéristiques techniques