Technologies utilisées par Free : focus sur les services de streaming en ligne proposés par les Freebox

Avec le petit dico des technologies utilisées par Free, c’est l’occasion d’approfondir vos connaissances du monde des télécoms et, par extension, des nouvelles technologies. Chaque semaine, un terme expliqué. Aujourd’hui, parlons des services de streaming en ligne proposés avec les Freebox.

Le streaming en ligne a pour avantage de permettre l’accès à de nombreux contenus sans la nécessité d’un stockage en local, le contenu étant envoyé sous la forme d’un flux à partir d’un serveur distant. Cela permet d’économiser de l’espace de stockage sur son appareil, mais également d’avoir accès à de nombreux contenus depuis différents appareils et depuis n’importe où. Le flux transite via Internet (ADSL, fibre optique ou 4G) avant d’arriver sur le smartphone, la tablette, l’ordinateur ou téléviseur, à travers un site Web ou une application. Meilleure est la connexion Internet utilisée, meilleures seront ainsi la rapidité d’accès au service, la stabilité du service et la qualité d’affichage ou d’écoute des contenus.

Pour illustrer ces propos, prenons l’exemple de la Freebox Delta. Son interface TV propose de nombreux services en ligne sous la forme d’applications, parmi lesquels YouTube, Netflix, Prime Video et Canal+ Series pour les films et séries, Prime Music, Spotify et Deezer pour la musique, Le Kiosk pour les journaux et magazines, Youboox One et Prime Reading pour les livres et Twitch pour du live autour du jeu vidéo. En fonction du service, on peut profiter des contenus sur le téléviseur, l’ordinateur, la tablette tactile ou le smartphone. Voire les quatre, comme c’est le cas avec Netflix.

Chaque service a d’ailleurs ses atouts et spécificités. Netflix met en avant des contenus originaux et permet une consultation en hors-ligne des prochains épisodes de sa série préférée en les téléchargeant puis les supprimant une fois qu’ils sont lus. Pratique si vous l’utilisez souvent sur smartphone. Canal+ Series se démarque également pour ses contenus originaux. Prime Music, Prime Video, Prime Reading et Twitch Prime font, de leur côté, partie d’un abonnement plus complet nommé Amazon Prime. Youboox One propose des livres à lire, mais aussi à écouter grâce à ses livres audio (fonction active début février 2020, pour les abonnés Free).

On parle de streaming en ligne, mais il y a également du streaming en local, avec par exemple Chromecast, pour envoyer un flux vidéo YouTube depuis le smartphone vers le téléviseur en passant par le player Freebox, ou encore PlayGalaxy Link, pour afficher un jeu tournant sur l’ordinateur vers le smartphone Samsung Galaxy.