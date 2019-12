Canal+ planche sur l’arrivée de nouvelles chaînes, réservées à certains abonnés sur myCanal

Canal+ souhaite faire évoluer sa façon de présenter et diffuser son armada de contenus en misant sur sa plateforme myCanal.

La filiale de Vivendi se muscle en contenus depuis plusieurs semaines. Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue 1 ou encore Netflix et prochainement Disney +, force est de constater que Canal+ redevient incontournable sur le sport et sur le cinéma. Une vaste programmation que la filiale de Vivendi compte bien centraliser dans des chaînes numérique dédiées, en particulier sur le sport via myCanal. D’abord en lançant le 26 et 28 décembre prochain deux chaînes en direct baptisées Canal+ Premier League et Canal+ Top 14 sur sa plateforme. Puis en poursuivant l’essai à l’avenir avec le lancement d’autres chaînes OTT de ce type, révèle L’Equipe.

La Formule 1 serait la première concernée, Canal+ plancherait dessus. A noter que ces chaînes ne seront visiblement pas commercialisées à la carte mais réservées à certains abonnés comme ceux au pack Sport pour Canal+ Premier League et Canal+ Top 14.