Après le festival de Canal+, Mediapro se renforce et s’empare des droits de la Ligue Europa hors affiches

Après être rentré bredouille de l’attribution des droits de la Ligue des Champions fin novembre, le futur premier diffuseur de la Ligue 1 s’empare de la majorité des compétitions de la Ligue Europe et de Ligue Europa Conférence sur la période 2021-2024.

Malmené par Canal+ et ses derniers coups de force, Mediapro se renforce en matière de droits sportifs dans l’hexagone seulement quelques mois avant de lancer sa chaîne 100% à 25€/mois. Si la filiale de Vivendi lui a raflé au nez et à la barbe la Ligue des Champions dès 2021 avec BeIN Sports avant de remporter les meilleures affiches et les finales de la Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, le groupe sino-espagnol vient d’obtenir le lot B de ces deux compétitions soit 266 matchs par saison. Des droits venant s’ajouter à ceux de Ligue 1 (80%) et de la Ligue dont dispose Mediapro à compter de la saison prochaine et ce durant 4 ans.

Reste à savoir si cela sera suffisant pour séduire les fans de foot et compensera l’échec sur la Ligue des Champions. Mediapro ambitionne d’engranger 3,5 millions d’abonnés avec l’aide des distributeurs soit les opérateurs mais aussi les plateformes OTT.

Source : L’Equipe