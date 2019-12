Arrivée de Disney+ dans les offres Canal : plusieurs millions d’abonnés en profiteront de manière “privilégiée”

Si l’annonce du tarif de Disney+ se fait toujours attendre en France, Canal+ prend les devants et annonce que plusieurs millions de ses abonnés auront accès au nouveau service SVoD du géant américain de manière privilégiée d’un point de vue tarifaire.

Après l’intégration de Netflix, Canal+ poursuit la transformation de son modèle pour devenir un distributeur-agrégateur de choix dans le paysage français. La filiale de Vivendi sera le seul à distribuer en France le nouveau service SVoD de Disney et ses 10 000 programmes dès le 31 mars prochain mais aussi le premier à l’intégrer dans ses offres. Les opérateurs devront donc passer par Canal+. Interrogé à ce sujet hier sur l’antenne d’Europe 1, Maxime Saada l’a confirmé, les abonnés d’Orange, SFR, Bouygues et Free devront s’abonner directement à Disney+ via l’application OTT ou souscrire une offre Canal. S’il n’a pas communiqué sur les offres dans lesquelles sera intégré le service SVOD de Disney (on peut penser au Pack Ciné Séries et à l’offre L’intégrale+ comme Netflix), le président du directoire du groupe Canal+ a toutefois affirmé : “un certain nombre de nos abonnés bénéficieront sans doute de Disney+ de manière privilégiée y compris d’un point de vue tarifaire”. Quelques millions d’abonnés seront concernés au lancement.

Mais à quel prix ? Si Disney décidera du tarif de l’abonnement en France via son application ( 6,99$ aux USA et 6,99€ aux Pays-Bas), Canal+ estime que ce sera “l’ordre d’idée” dans l’hexagone. S’agissant de l’intégration dans ses offres, “on peut dire qu’on sera sous les 10 euros”, indique Maxime Saada. Selon lui, les abonnés attendent un regroupement des contenus cinéma, de Netflix etc “dans une offre globale avec une expérience unique, c’est-à-dire que les gens n’ont pas besoin d’aller sur 17 écrans, ils vont sur notre application MY CANAL, ils regardent tout ce qui est proposé par l’ensemble des contenus rassemblés dans Canal+, de Netflix et surtout demain Disney+, avec évidemment un avantage commercial aussi un avantage tarifaire.” Le rendez-vous est pris.