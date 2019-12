Orange signe un partenariat pour accélérer le déploiement de son réseau mobile notamment en zone rurale

Opération densification du réseau mobile chez Orange avec un nouveau partenariat portant sur le déploiement de 900 à 2000 sites en zone rurale et sur les axes de transport.

Dans le cadre du New Deal, à savoir l’accord historique trouvé en janvier 2018 entre les opérateurs et l’Etat pour la généralisation de la 4G sur tout le territoire, Orange, Free, SFR et Bouygues ont l’obligation de tenir leurs engagements de couverture. Dans l’optique de soutenir cette accélération de déploiement, Orange annonce aujourd’hui avoir conclu un accord avec ATC France, filiale d’American Tower Corporation, spécialisée dans la gestion et la commercialisation des infrastructures de réseau. Ce partenariat porte sur le déploiement de 900 à 2 000 nouveaux sites situés majoritairement en zone rurale et sur les axes de transport sur la période 2020-2024. Aucune information sur le montant de cet accord n’a été communiquée.

“Ce contrat avec ATC France permettra à Orange de soutenir l’accélération du déploiement de son réseau mobile et de densifier sa couverture, tout en maintenant son savoir-faire dans la conception et la construction des infrastructures de réseau et, en conservant la puissance d’investissement nécessaire à moyen terme pour consolider son leadership sur l’ensemble du réseau”, précise l’opérateur historique.

A noter qu’Orange et ATC France collaborent depuis 2012 sur le déploiement et l’exploitation d’infrastructures de réseau mobile. Leur partenariat se renforce ainsi. En 2019, ATC France gère plus de 4 000 adresses toits-terrasses et pylônes et héberge près de 5 500 contrats de clients sur plus de 2 500 sites en exploitation.