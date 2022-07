Bouygues Telecom s’empare d’un nouvel opérateur virtuel

SIM+ entre dans le giron de Bouygues Telecom.

Après avoir racheté en 2020 Euro Information Telecom, numéro 5 du mobile en France et ex filiale du groupe bancaire CIC-Crédit Mutuel comprenant les marques Auchan Telcom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile ou NRJ Mobile, Bouygues Telecom prend à présent le contrôle du MVNO Sim+. L’opérateur virtuel français lancé en 2009 informe actuellement ses abonnés “qu’à compter du 22 août 2022, l’ensemble des services mobiles SIM+/Cedetel seront fournis via le réseau Bouygues Télécom. Cette évolution est consécutive au rachat de notre partenaire historique”.

Jusqu’à présent les clients de SIM+ avaient la possibilité de choisir à la souscription le réseau souhaité entre celui d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. Ce rachat occasionnera aucune modification de leur abonnement, ni de des tarifs appliqués, la plupart du temps attractifs, assure l’opérateur. “Si cette évolution ne vous satisfait pas, il vous sera possible de résilier votre abonnement sans frais et à effet immédiat, pendant un délai de quatre mois à compter de ce jour, moyennant l’envoi d’une demande en ce sens à notre services clients”, annonce un courriel.

A défaut d’un passage à trois chez les opérateurs de réseau, la consolidation continue de se poursuivre autrement sur le marché grand public dans l’Hexagone. Rachetés les uns après les autres, les MVNO passent de plus en plus sous le giron de SFR et Bouygues Telecom qui se livrent bataille. Après le rachat en 2021 d’Afone Participations (50% de l’activité RegloMobile) et ses 770 000 clients, puis de Coriolis Telecom et ses 500 000 abonnements fixes et mobiles ou encore de Prixtel, SFR s’est emparé récemment de Syma Mobile.