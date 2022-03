Fusion de TF1 et M6 : Free ne lâche pas l’affaire et repart à l’attaque

Persévérant, Iliad et sa filiale Free continuent leurs actions pour s’opposer au projet de mariage entre les deux géants de l’audiovisuel.

Le projet est source de doutes et l’opérateur de Xavier Niel se pose en principal opposant. Après avoir vu 4 recours, dont l’un d’entre eux face au Conseil d’État rejetés, Iliad a déposé un nouveau dossier pour mettre fin au mariage entre TF1 et M6.

Ainsi, le 15 avril prochain, le Conseil d’État se penchera sur une nouvelle proposition d’Iliad et de Free de faire annuler une décision de l’Autorité de la concurrence “de procéder à l’instruction de l’affaire n° 21-104 “Projet d’acquisition par Bouygues de Métropole Télévision”. Cette instruction représente dans les faits deux questionnaires envoyés en septembre et novembre 2021 interrogeant les distributeurs et les annonceurs sur le projet.

Xavier Niel ne s’est jamais caché de sa défiance concernant la création d’une entité regroupant les deux leaders de la télévision. S’il reconnaissait en février dernier devant le Sénat qu’il s’agit d’un “coup économique exceptionnel“, il reste convaincu qu’il ne peut en résulter qu’un “monstre“, jugé trop puissant sur plusieurs aspects tant au niveau de la publicité que de la production de contenu.

“Quand on veut se concentrer, il faut une situation exceptionnelle”, expliquait-il alors tout en indiquant qu’au vu des résultats très positifs de TF1 et M6 respectivement “la chaîne la plus puissante d’Europe” et “la chaîne la plus rentable d’Europe“, ce n’était pas le cas. Le fondateur de Free pointait également divers problème, tant économiques que citoyens, en craignant pour le pluralisme de l’information si les deux groupes joignaient définitivement leurs forces.

