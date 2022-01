Orange : les au revoir touchant de Stéphane Richard

Le futur ex-PDG émérite d’Orange a participé à sa dernière émission en interne. Beaucoup d’émotions et des larmes avant son départ à la fin du mois.

Un engagement sans faille à la tête d’Orange depuis 11 ans, de l’apaisement après la crise sociale à la transformation d’Orange en opérateur multi-services de premier rang en Europe et en Afrique, Stéphane Richard aura marqué l’histoire du groupe et lui aura fait le plus grand bien. Mardi 18 janvier, le numéro 1 de l’opérateur historique a fait ses au revoir dans un live en interne. Une séquence émotion durant laquelle le capitaine du bateau Orange a laissé coulé des larmes, méritant bien des applaudissements sans fin en guise de merci pour tout.

Merci 🙏🏻 @srichard pour ce live profondément humain empreint de votre spontanéité et de votre charisme 🤗 Capitaine oh Capitaine votre bateau continuera de voguer vers le cap que vous avez écrit 😉#Orange @fabiennedulac @BeaMandine @Ge_Pellissier @MichaelTrabbia @rfernandez pic.twitter.com/wNCDDDLY9z — Xavier ANCELIN 💫 (@XavierAncelin) January 18, 2022

Condamné fin novembre dans l’affaire Tapie à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende, Stéphane Richard a remis son mandat de Président Directeur Général. Son départ devrait être effectif à compter de la mise en place d’une nouvelle gouvernance au plus tard le 31 janvier 2022.

Pour le remplacer, sont pressentis au poste de directeur général, Christel Heydemann, vice-présidente des opérations de Schneider Electric ou encore le responsable de Verizon, Frank Boulben. Restera aussi à nommer un président puisque les fonctions de PDG seront scindées. Le conseil d’administration d’Orange devrait se réunir d’ici la fin du mois.