Deux smartphones 5G à 5,99 euros dans la boutique Free Mobile, Univers Freebox vous aide à choisir

La boutique Free Mobile propose deux smartphones 5G à 5,99 euros par mois dans le cadre de son offre de location avec option d’achat Free Flex. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au gré des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les smartphones TCL 20 R 5G et Realme 8 5G, tous les deux affichés 5,99 euros par mois via l’offre de location avec option d’achat Free Flex. Au comptant, le premier coûte 199 euros et le second 219 euros.

L’écran : Realme



Les deux smartphones offrent la même diagonale et profitent de taux de rafraîchissement 90 Hz apportant de la fluidité. Le Realme s’équipe toutefois d’un écran mieux défini et plus moderne avec son poinçon pour la caméra avant.

Notre classement :

Realme 8 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz poinçon excentré) TCL 20 R 5G (IPS, 6,52 pouces, HD+n 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : Realme

Les deux smartphones reposent sur la plate-forme MediaTek Dimensity 700 apportant son processeur octa-core 2,2 GHz et sa compatibilité réseau 5G. Le Realme 8 5G propose toutefois un petit supplément de mémoire vive jamais de refus sur une petite configuration.

Notre classement :

Realme 8 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 avec 6 Go de RAM) TCL 20 R 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity avec 4 Go de RAM)

La photo : Realme



Au chapitre de la photo, le Realme 8 5G distance une nouvelle fois son rival, étant le seul à embarquer un capteur principal 48 Mégapixels et offrant deux fois plus de définition pour les selfies. On ne tiendra pas trop compte des autres capteurs, des 2 Mégapixels uniquement là pour gonfler artificiellement la fiche technique.

Notre classement :

Realme 8 5G (48/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) TCL 20 R 5G (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Realme



Une batterie un peu plus grosse et une puissance de charge presque deux fois plus puissante pour le Realme 8 5G. Le TCL 20 R 5G profite d’une bonne capacité de batterie, mais aurait pu proposer mieux au niveau de la charge. 10 Watts apparaissent trop légers avec une telle capacité, surtout au regard des standards actuels.

Notre classement :

Realme 8 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts en filaire) TCL 20 R 5G (batterie 4 500 mAh ; charge 10 Watts en filaire)

Le choix d’Univers Freebox



Sans la moindre hésitation, le choix d’Univers Freebox se porte sur le Realme 8 5G. Que ce soit au niveau de l’écran, des performances, de la partie photo, de la batterie ou de la charge, il en offre tout simplement plus que son rival. 20 euros de plus (sur le montant total), mais 20 euros judicieux à investir. Vous pouvez, pour rappel, découvrir le test du Realme 8 5G que nous avions proposé en juin dernier.