Netflix dévoila la date de l’ultime saison de “Plan Cœur” dans une bande-annonce

Après deux saisons apprécier de grand nombre de spectateurs, la série “Plan Cœur” revient sur Netflix, voici la bande-annonce.

Netflix a annoncé, hier la date de sortie de la dernière saison de “Plan Cœur” dans une bande-annonce. Retrouvez au casting Sabrina Ouazani, Zita Hanrot et Joséphine Draï. Pour résumé la saison 2 se passe quelques mois après qu’Elsa a découvert la vérité sur Jules et qu’elle a décidé de faire un break à « Buenos Aires ». Milou et Antoine ont découvert les joies de la parentalité, couches lavables comprises, Charlotte est investie à 200 % dans Pinkars. De retour à Paris, mais est-ce qu’Elsa parviendra à pardonner ses meilleures amies ? Et surtout a-t-elle ouvert la porte à l’amour ? Nous le découvrirons dans la troisième et dernière saison le 1er janvier :