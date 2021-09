Free Mobile simplifie l’activation de la carte SIM

C’est plus simple pour activer son forfait Free.

Une petite nouveauté est apparue sur l’espace abonné Free Mobile. Désormais les abonnés peuvent activer plus simplement leur carte SIM. Cela concerne ceux d’entre vous qui ont pris un abonnement chez Free avec une portabilité ou qui ont commandé une nouvelle carte SIM suite à une perte ou un vol. Il était déjà possible d’activer plus rapidement votre abonnement, en indiquant depuis l’espace abonné, votre numéro de téléphone et votre numéro RIO

Désormais, vous n’avez plus besoin de récupérer le numéro RIO, il suffit simplement de cliquer sur “ma ligne n’est pas encore activée”, et seul votre numéro de téléphone vous sera demandé. Même vos identifiants ne seront pas nécessaires.

Avec cette procédure, vous aurez immédiatement accès à Internet avec votre forfait Free Mobile. Il faudra toutefois attendre la portabilité effective pour utiliser les communications vocales et SMS avec votre forfait Free